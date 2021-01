Kendall Jenner e Devin Booker sono una coppia? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) È dalla scorsa primavera che si vocifera che Kendall Jenner e Devin Booker stiano insieme. Eppure, anche se ci sono stati diversi avvistamenti in più occasioni e feste di famiglia, l’ufficialità da parte di entrambi non è mai arrivata. Sappiamo tutti, però, quanto la modella più pagata al mondo tenga (giustamente) alla sua privacy e il cestista dei Phoenix Suns non è da meno. Ma un re-post di qualche giorno fa da parte di lui ha riacceso l’interesse su questa coppia, confermando ciò che si pensa da tempo: https://twitter.com/kendallxdevin/status/1352196381071577088?s=20 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 27 gennaio 2021) È dalla scorsa primavera che si vocifera che Kendall Jenner e Devin Booker stiano insieme. Eppure, anche se ci sono stati diversi avvistamenti in più occasioni e feste di famiglia, l’ufficialità da parte di entrambi non è mai arrivata. Sappiamo tutti, però, quanto la modella più pagata al mondo tenga (giustamente) alla sua privacy e il cestista dei Phoenix Suns non è da meno. Ma un re-post di qualche giorno fa da parte di lui ha riacceso l’interesse su questa coppia, confermando ciò che si pensa da tempo: https://twitter.com/kendallxdevin/status/1352196381071577088?s=20

