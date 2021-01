Juve, con la Spal tocca alla difesa in 3D (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Juve e il futuro, le prime prove degli eredi di quella che fu la difesa della BBC (Barzagli, Bonucci, Chiellini). Questa sera contro la Spal in Coppa Italia, come riporta la Gazzetta dello Sport, toccherà alla difesa 3D. In campo, infatti, il futuro bianconero, con De Ligt, Demiral e Dragusin. L’olandese, 21 anni, uno degli acquisti più cari della storia della Signora, torna titolare dopo il Covid e uno spezzone di gara con il Bologna. Al suo fianco Merith Demiral, 22 anni, turco, che è reduce da un grave infortunio al crociato e altri piccoli problemini ed è pronto a dimostrare le sue vere qualità. Poi c’è il più giovane di tutti, Radu Dragusin. 18 anni, classe 2002, il più giovane del lotto ma con qualità enormi. Il rumeno è in scadenza con la Juventus nel giugno 2021 e ha pronto ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lae il futuro, le prime prove degli eredi di quella che fu ladella BBC (Barzagli, Bonucci, Chiellini). Questa sera contro lain Coppa Italia, come riporta la Gazzetta dello Sport, toccherà3D. In campo, infatti, il futuro bianconero, con De Ligt, Demiral e Dragusin. L’olandese, 21 anni, uno degli acquisti più cari della storia della Signora, torna titolare dopo il Covid e uno spezzone di gara con il Bologna. Al suo fianco Merith Demiral, 22 anni, turco, che è reduce da un grave infortunio al crociato e altri piccoli problemini ed è pronto a dimostrare le sue vere qualità. Poi c’è il più giovane di tutti, Radu Dragusin. 18 anni, classe 2002, il più giovane del lotto ma con qualità enormi. Il rumeno è in scadenza con lantus nel giugno 2021 e ha pronto ...

