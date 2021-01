Ivanka e Lara, Don Jr. e Sarah Sanders: familiari e seguaci di Trump a caccia di poltrone per candidarsi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sanders esce allo scoperto per diventare governatore dell’Arkansas. I sogni vanno da seggi al Senato in Florida e North Carolina alla Casa Bianca Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 27 gennaio 2021)esce allo scoperto per diventare governatore dell’Arkansas. I sogni vanno da seggi al Senato in Florida e North Carolina alla Casa Bianca

Italia_Notizie : Ivanka e Lara, Don Jr. e Sarah Sanders: familiari e seguaci di Trump a caccia di poltrone per candidarsi - SaCe86 : Ivanka e Lara, Don Jr. e Sarah Sanders: familiari e seguaci di Trump a caccia di poltrone per candidarsi -… - MondoMercati : Ivanka e Lara, Don Jr. e Sarah Sanders: familiari e seguaci di Trump a caccia di poltrone per candidarsi… - fisco24_info : Ivanka e Lara, Don Jr. e Sarah Sanders: familiari e seguaci di Trump a caccia di poltrone per candidarsi: Sanders e… -