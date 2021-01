“I miei occhi… Non riesco neanche più a leggere”. Iva Zanicchi, la triste confessione sulla sua salute (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lo sappiamo bene, ce lo ha raccontato tante volte. Parliamo ancora di Iva Zanicchi e della sua lotta contro il Covid-19. Nei mesi scorsi la conduttrice tv si è ritrovata a battagliare questo mostro invisibile. La cantante ha svelato che oggi, a distanza di mesi dalla sua positività, si sente meglio dopo aver passato tanti giorni senza olfatto. “E’ pazzesco quanti strascichi lasci questa malattia anche a distanza di mesi – svela Iva Zanicchi a Vero. Io prima ci vedevo poco e oggi non leggo quasi più. Il Covid è una brutta bestia”. E se lo dice Iva, c’è da crederci. Lo sappiamo, le conseguenze del Covid-19 nella vita di Iva Zanicchi sono state tremende, non tanto dal punto di vista personale quanto da quello familiare. La famosa cantante italiana ha infatti perso il fratello e ha voluto ricordarlo citando un episodio: “Ricordo che una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lo sappiamo bene, ce lo ha raccontato tante volte. Parliamo ancora di Ivae della sua lotta contro il Covid-19. Nei mesi scorsi la conduttrice tv si è ritrovata a battagliare questo mostro invisibile. La cantante ha svelato che oggi, a distanza di mesi dalla sua positività, si sente meglio dopo aver passato tanti giorni senza olfatto. “E’ pazzesco quanti strascichi lasci questa malattia anche a distanza di mesi – svela Ivaa Vero. Io prima ci vedevo poco e oggi non leggo quasi più. Il Covid è una brutta bestia”. E se lo dice Iva, c’è da crederci. Lo sappiamo, le conseguenze del Covid-19 nella vita di Ivasono state tremende, non tanto dal punto di vista personale quanto da quello familiare. La famosa cantante italiana ha infatti perso il fratello e ha voluto ricordarlo citando un episodio: “Ricordo che una ...

