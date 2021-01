Hitman 3: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Hitman giunge al capolinea con il terzo e ultimo titolo della serie, a distanza di 5 anni circa. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Hitman 3, il quale mette il punto conclusivo sulla trilogia di IO Interactive. Hitman 3 non porta una ventata di aria fresca nella serie ma propone comunque alcune novità decisamente gradite, tra cui la possibilità di giocare sia Hitman che Hitman 2 come fossero DLC gratuiti, portando con sè i progressi e oggetti ottenuti nei precedenti titoli e l’abbandono della formula ad episodi. Nei panni dell’Agent 47 questa volta dovrete portare a termine degli obiettivi in località inedite, tra cui la tanto amata Romania. Hitman 3 Recensione 20 lunghi anni fa Hitman approdò nel ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 27 gennaio 2021)giunge al capolinea con il terzo e ultimo titolo della serie, a distanza di 5 anni circa. Quest’oggi vogliamo condividere con voi ladi3, il quale mette il punto conclusivo sulla trilogia di IO Interactive.3 non porta una ventata di aria fresca nella serie ma propone comunque alcune novità decisamente gradite, tra cui la possibilità di giocare siache2 come fossero DLC gratuiti, portando con sè i progressi e oggetti ottenuti nei precedenti titoli e l’abbandono della formula ad episodi. Nei panni dell’Agent 47 questa volta dovrete portare a termine degli obiettivi in località inedite, tra cui la tanto amata Romania.20 lunghi anni faapprodò nel ...

