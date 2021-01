**Governo: Zingaretti, ‘tenteremo fino all’ultimo nuovo esecutivo con Conte’** (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Proviamo a costituire attorno a Conte” un nuovo governo con ampia base parlamentare, Conte “che ha governato con noi , che ha ricollocato grazie soprattutto all’alleanza con il Partito Democratico sul binario giusto l’Italia con il suo rapporto con l’Europa e con il mondo, che è un punto di equilibrio non solo nel rapporto con il Movimento 5 stelle che sapevano fin dall’inizio difficile ma che alla fine ha compiuto dei passi in avanti importanti, che è considerato da una grande parte dell’opinione pubblica un risorsa importante, e che sarebbe non solo ingiusto, ma irrealistico e avventuroso cambiare”. Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Proviamo a costituire attorno a Conte” ungoverno con ampia base parlamentare, Conte “che ha governato con noi , che ha ricollocato grazie soprattutto all’alleanza con il Partito Democratico sul binario giusto l’Italia con il suo rapporto con l’Europa e con il mondo, che è un punto di equilibrio non solo nel rapporto con il Movimento 5 stelle che sapevano fin dall’inizio difficile ma che alla fine ha compiuto dei passi in avanti importanti, che è considerato da una grande parte dell’opinione pubblica un risorsa importante, e che sarebbe non solo ingiusto, ma irrealistico e avventuroso cambiare”. Lo dice Nicolaalla Direzione del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

