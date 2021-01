Governo: Zingaretti, 'insufficiente affidarsi ad un nome se non c'è generosità di tutti' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Il Partito democratico ha una sola parola ed esprime un nome come possibile guida di un nuovo Governo di cambiamento. Quello di Giuseppe Conte. Ma sarebbe insufficiente affidarsi ad un nome se in questi giorni tutti, sottolineo tutti, non compiono un atto di generosità nei confronti dell'Italia facendo un passo in avanti". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Il Partito democratico ha una sola parola ed esprime uncome possibile guida di un nuovodi cambiamento. Quello di Giuseppe Conte. Ma sarebbead unse in questi giorni, sottolineo, non compiono un atto dinei confronti dell'Italia facendo un passo in avanti". Lo ha detto Nicolaalla Direzione del Pd.

