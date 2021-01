(Di mercoledì 27 gennaio 2021)plusvalenza Atalanta – Adesso è arrivata l’ufficialità. Dopo quasi sette stagioni Alejandroha lasciato l’Atalanta per vestire la maglia del. Una separazione apparsa inevitabile dopo la rottura tra il calciatore argentino e il tecnico Gianpiero Gasperini, supportato anche dalla società «IlFC e l’Atalanta BC hanno raggiunto un accordo per il L'articolo

DiMarzio : #Siviglia, il Papu #Gomez è arrivato in Spagna. I primi scatti - DiMarzio : #PapuGomez al #Siviglia: le cifre dell'operazione - SkySport : Papu Gomez dall'Atalanta al Siviglia, è fatta: il giocatore domani sarà in Spagna - gibelli_omar : RT @CalcioFinanza: #Gomez al #Siviglia, l’impatto sui conti dell’#Atalanta: plusvalenza quasi totale - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Gomez al Siviglia, l’impatto sui conti dell’Atalanta: Gomez plusvalenza Atalanta – Adesso è arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Gomez Siviglia

Caloroso saluto quello che il presidente del Siviglia ha riservato al neo acquisto dei lusitani, Alejandro Gomez, arrivato dall'Atalanta dopo una brutta separazione.La Juventus non è mai stata seriamente in corsa per l'acquisto del cartellino del Papu Gomez, trequartista argentino classe 1988 che è ufficialmente passato al ...