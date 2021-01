“Go to do your voodoo shit”, perché Ibrahimovic ha insultato Lukaku in questo modo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nel corso del match di Coppa Italia tra Milan e Inter, Ibrahimovic ha insultato Romelu Lukaku tirando fuori una vecchia storia. Ecco quale Un quarto di finale molto movimentato quello tra Inter e Milan ieri sera. La qualificazione è andata ai nerazzurri grazie ad un goal di Eriksen nel finale di partita. I nerazzurri adesso aspettano la vincente tra Juventus e Spal per conoscere l’avversario da affrontare in semifinale. Ma questa non è la notizia del giorno. Al 45° minuto, dopo un contrasto, si è accesa una lite che ha visto coinvolti i centravanti delle due squadre: Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, ieri entrambi in goal. web sourceL’attaccante svedese ha rivolto al belga alcune offese di stampo razzista: “Go to do your voodoo shit”. “Vai a fare i ... Leggi su instanews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nel corso del match di Coppa Italia tra Milan e Inter,haRomelutirando fuori una vecchia storia. Ecco quale Un quarto di finale molto movimentato quello tra Inter e Milan ieri sera. La qualificazione è andata ai nerazzurri grazie ad un goal di Eriksen nel finale di partita. I nerazzurri adesso aspettano la vincente tra Juventus e Spal per conoscere l’avversario da affrontare in semifinale. Ma questa non è la notizia del giorno. Al 45° minuto, dopo un contrasto, si è accesa una lite che ha visto coinvolti i centravanti delle due squadre: Zlatane Romelu, ieri entrambi in goal. web sourceL’attaccante svedese ha rivolto al belga alcune offese di stampo razzista: “Go to do”. “Vai a fare i ...

diegocecati : RT @franvanni: Dalla lettura del labiale, #Ibrahimovic potrebbe aver detto a #Lukaku “Go do your voodoo shit, you little donkey” Una frase… - NeyMagic2020 : RT @tancredipalmeri: Allora qui è chiaro: Ibrahimovic dice a Lukaku: “Go to your voodoo shit, you little donkey” trad. “Torna alle tue caga… - Eamlaen : RT @franvanni: Dalla lettura del labiale, #Ibrahimovic potrebbe aver detto a #Lukaku “Go do your voodoo shit, you little donkey” Una frase… - IlMilanista9 : RT @tambu1991: @Simon_Forever L’uso di “donkey” per me è un modo per insultare un nero e far pensare a “monkey” senza dirlo apertamente. E… - Ag83ITA : RT @tancredipalmeri: Allora qui è chiaro: Ibrahimovic dice a Lukaku: “Go to your voodoo shit, you little donkey” trad. “Torna alle tue caga… -

Ultime Notizie dalla rete : your voodoo Ibrahimovic contro Lukaku, insulti gravissimi: lo chiama asino o scimmia? ViaggiNews.com Lite Ibra-Lukaku, ecco cosa si sono detti e cosa c’entrano i riti voodoo

La lite tra Ibrahimovic e Lukaku: il testa a testa che ha fatto tremare Milano. Cosa si sono detti e cosa c'entrano i riti voodoo.

La frase shock di Lukaku a Ibrahimovic: "Ti sparo in testa". La reazione del milanista

Scontro shock tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. I due calciatori hanno avuto un forte battibecco nel corso del match tra l'Inter e il Milan.

La lite tra Ibrahimovic e Lukaku: il testa a testa che ha fatto tremare Milano. Cosa si sono detti e cosa c'entrano i riti voodoo.Scontro shock tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. I due calciatori hanno avuto un forte battibecco nel corso del match tra l'Inter e il Milan.