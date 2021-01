Garante della Privacy autorizza il call center Immuni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Via libera del Garante della Privacy al call center di Immuni per il supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al Covid-19 Via libera del Garante Privacy al call center “Immuni“. L’Autorità ha dato, nei giorni scorsi, parere favorevole allo schema di ordinanza del Commissario straordinario che regola l’organizzazione e il funzionamento del Servizio… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Via libera delaldiper il supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al Covid-19 Via libera delal“. L’Autorità ha dato, nei giorni scorsi, parere favorevole allo schema di ordinanza del Commissario straordinario che regola l’organizzazione e il funzionamento del Servizio… L'articolo Corriere Nazionale.

CarloCalenda : Bella giornata per Roma: delibera su beni comuni affossata in Assemblea, 500mila euro di multa da garante privacy p… - Agenzia_Ansa : Garante della privacy dispone il blocco di #TikTok dopo il caso della bimba di Palermo #ANSA - ilpost : Il Garante della privacy ha disposto il blocco immediato di TikTok per gli utenti per cui non è stata accertata l’e… - ginugiola : RT @LaStampa: Norvegia, il garante della Privacy potrebbe multare Grindr per 10 milioni di euro - Notiziedi_it : Il garante della privacy blocca TikTok: “Deve accertare l’età degli utenti” -