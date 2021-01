Farris: “Non siamo stati lucidi quando eravamo in vantaggio. Troppe ingenuità” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta con l’Atalanta: “Sapevamo che era un campo difficile, la squadra era molto brava abbiamo concesso un paio di situazioni. Poi l’abbiamo anche ribaltata. Oggi non siamo stati lucidissimi, una volta che vai in vantaggio devi essere lucidi. Nel momento topico non devi assolutamente prendere gol. Non era necessario un rinvio così, ci sono state Troppe ingenuità. Poi la squadra ha fatto quello che doveva fare”. Soffrite l’Atalanta?“Sono sempre state partite intense, a volte con polemiche. Abbiamo vinto una coppa Italia, ci stiamo giocando il posto in Champions. siamo usciti da un momento iniziale molto difficile, abbiamo superato ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Massimiliano, vice allenatore della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta con l’Atalanta: “Sapevamo che era un campo difficile, la squadra era molto brava abbiamo concesso un paio di situazioni. Poi l’abbiamo anche ribaltata. Oggi nonssimi, una volta che vai indevi essere. Nel momento topico non devi assolutamente prendere gol. Non era necessario un rinvio così, ci sono state. Poi la squadra ha fatto quello che doveva fare”. Soffrite l’Atalanta?“Sono sempre state partite intense, a volte con polemiche. Abbiamo vinto una coppa Italia, ci stiamo giocando il posto in Champions.usciti da un momento iniziale molto difficile, abbiamo superato ...

