Curious Expedition 2 – Recensione

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) In una scena divenuta un cult de I predatori dell'arca perduta, Indiana Jones raccoglieva un idolo d'oro da un tempio in rovina nella giungla, ben consapevole che razziare quel luogo avrebbe fatto scattare una serie di mortali trappole e fatto infuriare la popolazione locale. Così come per il nostro adorato Indy, il dualismo tra rischi e opportunità è una vera costante del duro mestiere dell'esploratore, e non a caso è anche il tema centrale di un videogioco come2, un roguelike strategico a turni che dopo una fase di Early Access su Steam si appresta ora ad affrontare una release completa sulla piattaforma di distribuzione di Valve. Sulle nostre pagine avevamo avuto modo di parlarvi del primo capitolo di questa serie,, una vecchia e nota conoscenza per gli amanti del genere ...