Cristian Greco GD | “27 gennaio 1945 | senza memoria nessun futuro”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Giornata della: per i Giovani Democratici interviene, componente della direzione provinciale di Salerno: “Il 27fu liberato il campo di Auschwitz. Il 27di ogni anno abbiamo il dovere di fermarci a pensare che quel giorno di 75 anni fa ha portato alla luce una lunga e triste parentesi di buio che non deve ripetersi. Un blackout di umanità che deve richiamare la nostra attenzione ogni giorno, non solo il 27. Abbassare la guardia, dare per scontato ciò che scontato non è, minimizzare nella sciocca convinzione che non possa più ripetersi, sono errori che potremmo pagare molto cari. In un momento di incertezze e timori come quello che tutto il mondo sta vivendo, il rischio che chi ...