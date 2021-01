Conte, dalla Puglia arriva un sostegno: Vitali Crisi di governo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Di Francesco Santoro: Il senatore pugliese Luigi Vitali, di Francavilla Fontana, lascia Forza Italia per approdare nella compagine che sostiene il premier dimissionario Giuseppe Conte. La notizia è stata diffusa dal direttore del tg di La7, Enrico Mentana, nel corso dello speciale sulla Crisi di governo. L’ex coordinatore regionale del partito di Berlusconi ha comunicato la decisione ai suoi colleghi. «Come doverosamente comunicato alla presidente, ho preso la decisione di sostenere il professor Conte. Ho espresso sempre la mia perplessità sulla situazione attuale. È stato un onore lavorare con voi», ha affermato Vitali. L'articolo Conte, dalla Puglia arriva un ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Di Francesco Santoro: Il senatore pugliese Luigi, di Francavilla Fontana, lascia Forza Italia per approdare nella compagine che sostiene il premier dimissionario Giuseppe. La notizia è stata diffusa dal direttore del tg di La7, Enrico Mentana, nel corso dello speciale sulladi. L’ex coordinatore regionale del partito di Berlusconi ha comunicato la decisione ai suoi colleghi. «Come doverosamente comunicato alla presidente, ho preso la decisione di sostenere il professor. Ho espresso sempre la mia perplessità sulla situazione attuale. È stato un onore lavorare con voi», ha affermato. L'articoloun ...

