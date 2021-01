Cecilia Rodruguez | il cambio look fa discutere i fan | “Basta un po’ di coraggio”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)Rodriguez ha mostrato il suo nuovosu Instagram: lo scatto ha diviso i follower tra quelli favorevoli e non alla novità proposta La foto che ha pubblicato su Instagram la bellezza argentina ha fatto il giro del web in pochissimi minuti. La compagna di Ignazio Moser ha deciso di dare un taglio con L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodruguez

Leggilo.org

Da settimane ormai si mormora che Belen Rodriguez sia incinta di Antonino Spinabese, il 25enne di undici anni più giovane di lei che le ha rubato il cuore. La notizia, seppur la modella non l’ha ancor ...Scelta drastica per la sorella di Belen che... Cecilia Rodriguez cambia look. La 30enne argentina, sorella di Belen è protagonista di uno shooting fotografico. Per l’occasione si fa coccolare e decide ...