Casina Raffaello | ecco nuovi laboratori febbraio

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma – Per il mese didi, lo spazio arte e creativita’ dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, prosegue la sua programmazione con le attivita’ del martedi’ e del giovedi’ pomeriggio. I bambini dai 4 agli 11 anni compiuti potranno giocare con due straordinari autori, Gianni Rodari e Leo Lionni, e allo stesso tempo imparare divertendosi con icreativi dedicati alla natura, agli alberi, ai fiori e agli amici animali. Tutte le attivita’ sono organizzate nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. Previsti specifici percorsi per l’ingresso e per l’uscita, il “triage” di accoglienza e il distanziamento interpersonale. Obbligatorio l’uso della ...