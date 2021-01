Capsule in legno e acciaio: un riparo sicuro per i senzatetto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ogni anno i paesi occidentali si trovano ad affrontare un problema sociale sempre più grosso. Cioè quello dei senzatetto. Nell’Unione europea sono 700mila gli uomini e le donne che dormono in strada. O in rifugi d’emergenza. E il numero è in continuo aumento. In tutto, si stima che dal 2009 sia aumentato del 70 per Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ogni anno i paesi occidentali si trovano ad affrontare un problema sociale sempre più grosso. Cioè quello dei. Nell’Unione europea sono 700mila gli uomini e le donne che dormono in strada. O in rifugi d’emergenza. E il numero è in continuo aumento. In tutto, si stima che dal 2009 sia aumentato del 70 per

Da poche settimane, nella città tedesca di Ulm è stato avviato un progetto pilota per proteggere dal freddo i senzatetto ...

Rifugi-capsule per i senzatetto

In Italia, sono circa 50mila i senza fissa dimora. Persone che non hanno un casa, che di notte cercano rifugio nei centri di accoglienza o che dormono al gelo per strada. Una terribile realtà, troppe ...

