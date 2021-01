Borse europee in calo. Piazza Affari fanalino di coda (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – La Borsa di Milano resta sotto pressione e si conferma la peggiore in UE, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Restano in primo piano la pandemia e la questione dei ritardi dei vaccini, mentre si guarda ad alcuni appuntamento macroeconomici cruciali, come il FOMC (questa sera) ed il PIL USA (in uscita domani). A Milano riflettori puntati sul Quirinale in attesa dell‘avvio delle consultazioni per la crisi di governo. Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,212. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,60%. Tra i mercati del Vecchio Continente seduta drammatica per Francoforte, che crolla dell’1,72%, spicca la prestazione negativa di Londra, che scende dell’1,07%, e Parigi scende dell’1,30%. A Milano, forte ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – La Borsa di Milano resta sotto pressione e si conferma la peggiore in UE, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Restano in primo piano la pandemia e la questione dei ritardi dei vaccini, mentre si guarda ad alcuni appuntamento macroeconomici cruciali, come il FOMC (questa sera) ed il PIL USA (in uscita domani). A Milano riflettori puntati sul Quirinale in attesa dell‘avvio delle consultazioni per la crisi di governo. Lievedell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,212. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,60%. Tra i mercati del Vecchio Continente seduta drammatica per Francoforte, che crolla dell’1,72%, spicca la prestazione negativa di Londra, che scende dell’1,07%, e Parigi scende dell’1,30%. A Milano, forte ...

