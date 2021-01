Atalanta stratosferica anche in 10: Lazio stesa 3-2 e semifinale di Coppa Italia raggiunta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Atalanta-Lazio 3-2 sancisce la qualificazione dei bergamaschi alle semifinali di Coppa Italia. Gli orobici affronteranno ora la vincente del confronto tra Napoli e Spezia, il quale avverrà domani sera. Fuochi d’artificio al Gewiss Stadium: Djimsiti sblocca in modo fortunoso al 7?, ma poi c’è la grande rimonta della Lazio con Muriqi e Acerbi (17?, 34?), prima del nuovo pareggio targato Malinovskyi. Ad inizio ripresa la Dea resta in 10 per il rosso diretto a Palomino, ma riesce a trovare comunque il gol qualificazione con Miranchuk (57?). I padroni di casa continuano a spingere fallendo la rete della serenità con Zapata, che si fa ipnotizzare dal dischetto da Reina. La Lazio getta il cuore oltre l’ostacolo ma non basta a cambiare le sorti dell’incontro. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 28 gennaio 2021)3-2 sancisce la qualificazione dei bergamaschi alle semifinali di. Gli orobici affronteranno ora la vincente del confronto tra Napoli e Spezia, il quale avverrà domani sera. Fuochi d’artificio al Gewiss Stadium: Djimsiti sblocca in modo fortunoso al 7?, ma poi c’è la grande rimonta dellacon Muriqi e Acerbi (17?, 34?), prima del nuovo pareggio targato Malinovskyi. Ad inizio ripresa la Dea resta in 10 per il rosso diretto a Palomino, ma riesce a trovare comunque il gol qualificazione con Miranchuk (57?). I padroni di casa continuano a spingere fallendo la rete della serenità con Zapata, che si fa ipnotizzare dal dischetto da Reina. Lagetta il cuore oltre l’ostacolo ma non basta a cambiare le sorti dell’incontro. ...

