Un anno fa la scomparsa di Bryant: la Sampdoria lo omaggia sui social – VIDEO

La Sampdoria omaggia Kobe Bryant con un dipinto: l'artista è niente di meno che Jakub Jankto

La Sampdoria ha voluto fare un omaggio alla memoria di Kobe Bryant, il grande campione di basket scomparso il 26 gennaio in un incidente assieme alla figlia. Un dipinto, che lo ritrae con la maglia dei Lakers nell'esultanza tanto cara ai tifosi del basket. L'autore del ritratto è un centrocampista della Sampdoria: Jakub Jankto.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da U.C. Sampdoria (@Sampdoria)

