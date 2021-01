Tik Tok, scoperta una falla che rende vulnerabili i profili: a rischio furto identità e dati sensibili (Di martedì 26 gennaio 2021) Tik Tok, una falla mette nuovamente il social nel mirino. Non c’è pace per i nostri ragazzi. Dopo la drammatica vicenda di Antonella, morta a soli 10 anni per essersi cimentata in una challenge pericolosa (la sfida dell’asfissia ndr), ora il social rivela un altro fianco scoperto. Una falla che svela, come riferisce l’Adnkronos, «una nuova vulnerabilità di TikTok, e che permetterebbe di accedere ai dati sensibili degli utenti. Una falla che arriva a comprendere il furto di identità e del numero di telefono. Check Point Research, la divisione Threat Intelligence di Check Point® Software Technologies ha annunciato dunque di avere identificato una nuova vulnerabilità nell’app TikTok. E dopo che già ne aveva ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Tik Tok, unamette nuovamente il social nel mirino. Non c’è pace per i nostri ragazzi. Dopo la drammatica vicenda di Antonella, morta a soli 10 anni per essersi cimentata in una challenge pericolosa (la sfida dell’asfissia ndr), ora il social rivela un altro fianco scoperto. Unache svela, come riferisce l’Adnkronos, «una nuovatà di TikTok, e che permetterebbe di accedere aidegli utenti. Unache arriva a compre ildie del numero di telefono. Check Point Research, la divisione Threat Intelligence di Check Point® Software Technologies ha annunciato dunque di avere identificato una nuovatà nell’app TikTok. E dopo che già ne aveva ...

RaiNews : #TikTok bloccato dopo il caso della bimba di Palermo - repubblica : Sfida estrema su Tik Tok, il neuropsichiatra Vicari “Non è colpa solo dei social. Mai il cellulare agli under 12” - crocerossa : L'assurda morte di una ragazzina di 10 anni per partecipare a una sfida sui social. Il Vicepresidente #CroceRossa e… - Davide57208967 : @repubblica @RiccardoLuna Di andare a scop......e...questo gli direi...lol alla loro eta' non stavo in casa su tik… - CirianiCarlo : RT @vidacilio1: @P_M_1960 La libertà no é star sopra twitter e nemmeno il volo di un tik tok. La libertà non é un profilo Fesbukk. Libertà… -