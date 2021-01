Serie A: i giocatori squalificati per il 20° turno (Di martedì 26 gennaio 2021) Oltre agli stop, con multe annesse per Antonio Conte e Lele Oriali, sono cinque i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di campionato. Insieme a Marco Sau del Benevento che deve ancora scontare un turno di stop, sono Samir dell’Udinese, Gosens dell’Atalanta, Kulusevski della Juventus, Magnani del Verona e Nandez del Cagliari, i giocatori che salteranno la 20° giornata di Serie A. Foto: twitter atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 26 gennaio 2021) Oltre agli stop, con multe annesse per Antonio Conte e Lele Oriali, sono cinque idal Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di campionato. Insieme a Marco Sau del Benevento che deve ancora scontare undi stop, sono Samir dell’Udinese, Gosens dell’Atalanta, Kulusevski della Juventus, Magnani del Verona e Nandez del Cagliari, iche salteranno la 20° giornata diA. Foto: twitter atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gazzetta_it : Nessun segnale da #DeLaurentiis verso #Gattuso, il nervosismo dei giocatori: #Napoli, quanti problemi - Domenico1oo777 : @juventusfans Tre Under 23,GIOCATORI DI LEGA PRO SONO TROPPI...non esageriamo...dobbiamo evitare figuracce ed i sup… - sportli26181512 : #Roma, il Parma insiste per Fazio. Fuzato resta, Perez aspetta El Shaarawy: Stallo nel mercato in uscita del club g… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Nessun segnale da #DeLaurentiis verso #Gattuso, il nervosismo dei giocatori: #Napoli, quanti problemi - Fabio76659286 : Tutti a parlare male di come gioca @kkoulibaly26 è normale gioca con maksimovic e manolas che sono i difensori più… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie giocatori Serie A, i migliori giocatori del girone d'andata secondo i dati Opta Sky Sport Serie B, le decisioni UFFICIALI del Giudice Sportivo dopo il 19o turno

Arrivano le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo riguardo al 19esimo turno di Serie B: squalificati 13 giocatori ...

Cyberpunk 2077 esaminato da Masahiro Sakurai che parla della sua esperienza da giocatore

Masahiro Sakurai, director di Super Smash Bros Ultimate, ha recentemente parlato di Cyberpunk 2077 e di CD Projekt RED nella sua solita rubrica bisettimanale sulla rivista Famitsu. Nella sua colonna, ...

Arrivano le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo riguardo al 19esimo turno di Serie B: squalificati 13 giocatori ...Masahiro Sakurai, director di Super Smash Bros Ultimate, ha recentemente parlato di Cyberpunk 2077 e di CD Projekt RED nella sua solita rubrica bisettimanale sulla rivista Famitsu. Nella sua colonna, ...