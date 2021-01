Sci alpino | l’Italia si aggrappa a Manfred Moelgg a Schladming Feller guida la prima manche

Leggi su oasport

(Di martedì 26 gennaio 2021) Anche se manca la consueta folla oceanica, rumorosa e ricca di fumogeni, la Planai è sempre la Planai. Ladello slalom di(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2020-2021 non ha assolutamente deluso le attese, nonostante le tribune siano desolatamente vuote in questo tempio del Circo Bianco. Condizioni perfette per la gara, fitta nevicata, temperatura sui 3 gradi sotto lo zero e neve ghiacciata, tracciato filante e pendio come sempre non impossibile. Da questo scenario è emerso Manuel. Ancora una volta. L’austriaco, sceso come sua consuetudine a tutta, sfrutta il pettorale numero 1, ma di pari passo va volare i suoi sci e stampa un ottimo crono di 50.49. Alle sue spalle il norvegese Sebastian Foss-Solevaag autore di una buona prova, conclusa a 39 ...