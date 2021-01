Opere pubbliche, 100 milioni in 3 anni In Città Alta restyling per la Corsarola (Di martedì 26 gennaio 2021) Bergamo, il piano 2021-23 del Comune. Gli assessori: «Frutto di sacrifici, ma resta un piano ambizioso». In via Colleoni intervento in tre lotti da 2,1 milioni per rifare pavimentazione e sottoservizi. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 26 gennaio 2021) Bergamo, il piano 2021-23 del Comune. Gli assessori: «Frutto di sacrifici, ma resta un piano ambizioso». In via Colleoni intervento in tre lotti da 2,1per rifare pavimentazione e sottoservizi.

zazoomblog : Opere pubbliche 100 milioni in 3 anni In Città Alta restyling per la Corsarola - #Opere #pubbliche #milioni #Città - alpariCTQ : @marattin Pure i soldi dobbiamo dare a questa gente che sta immobiizzando tutte le libere iniziative (e pure le ope… - ferso52 : @romatoday @Today_it Rinvio dopo rinvio arrivano le scadenze ed un conto salato, per le Olimpiadi, come per il mes,… - seneca1900 : @AlvisiConci Nessun punto di vista Toninelli Taverna Di Maio rimangono al 33% Si tratta di ricattare tutti x aver… - leslie5691 : RT @candura_alice: Chi sbraita contro il presidente #Conte ha gradito chi ci ha governato nei decenni passati? Li ha votati? Ha capito che… -

Ultime Notizie dalla rete : Opere pubbliche Piano delle opere pubbliche: tanti i progetti, la Corsarola si rifà il look BergamoNews.it Piano delle opere pubbliche: tanti i progetti, la Corsarola si rifà il look

I progetti del piano triennale 2021-2023 del Comune di Bergamo. Tra questi, anche la realizzazione di un "Bosco della memoria" dedicato alle vittime del Covid ...

Prende forma il progetto “Cittadella dello sport”, molti piani per il futuro

Il consigliere delegato Bignotti ipotizza un campo da calcetto e il rifacimento della pista di atletica dello stadio Lusetti: «Cercheremo fondi pubblici» ...

I progetti del piano triennale 2021-2023 del Comune di Bergamo. Tra questi, anche la realizzazione di un "Bosco della memoria" dedicato alle vittime del Covid ...Il consigliere delegato Bignotti ipotizza un campo da calcetto e il rifacimento della pista di atletica dello stadio Lusetti: «Cercheremo fondi pubblici» ...