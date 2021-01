Numeri di telefono di utenti Facebook in vendita su Telegram (Di martedì 26 gennaio 2021) tramite un bot, 20 dollari l’uno oppure 5000 dollari per 10000 crediti. Un vero e proprio mercato degli ID Facebook e dei Numeri di telefono degli utenti così da poter arrivare a conoscere, in un modo o nell’altro, i dati degli utenti. Ancora un data breach del social media più grande al mondo con miliardi di utenti mensili, ora tutti in fuga da Facebook? Improbabile. Violazione dei dati confermata da ho Mobile, cambio SIM gratuito , data breach come per ho Mobile Vengano signori vengano al mercato virtuale del Numeri di telefono di utenti Facebook, prezzi scontati per tutti e se compri un pacchetto rilevante di Numeri potrai ottenere un ulteriore sconto, come siamo buoni ed ... Leggi su pantareinews (Di martedì 26 gennaio 2021) tramite un bot, 20 dollari l’uno oppure 5000 dollari per 10000 crediti. Un vero e proprio mercato degli IDe deidideglicosì da poter arrivare a conoscere, in un modo o nell’altro, i dati degli. Ancora un data breach del social media più grande al mondo con miliardi dimensili, ora tutti in fuga da? Improbabile. Violazione dei dati confermata da ho Mobile, cambio SIM gratuito , data breach come per ho Mobile Vengano signori vengano al mercato virtuale deldidi, prezzi scontati per tutti e se compri un pacchetto rilevante dipotrai ottenere un ulteriore sconto, come siamo buoni ed ...

HDblog : Facebook, i numeri di telefono di 533 milioni di persone finiscono su Telegram - Beunsbeun : RT @sarcasmvi: vi prego aiutantemi a trovarle e metterle in guardia stanno chiedendo numeri di telefono e contatti - blondecotAletta : RT @sarcasmvi: vi prego aiutantemi a trovarle e metterle in guardia stanno chiedendo numeri di telefono e contatti - _daydream_x : RT @sarcasmvi: vi prego aiutantemi a trovarle e metterle in guardia stanno chiedendo numeri di telefono e contatti - arianna_minelli : RT @sarcasmvi: vi prego aiutantemi a trovarle e metterle in guardia stanno chiedendo numeri di telefono e contatti -