MotoGP il GP di Russia è un mistero (Di martedì 26 gennaio 2021) Un alone di mistero circonda il motomondiale. Ma la MotoGP non aveva un GP di Russia? Alla prima stesura del calendario 2021, l’appuntamento sul circuito dell’Igora Drive, alle porte di San Pietroburgo, era presente come riserva. Ma l’ultima bozza, quella che ha decretato lo spostamento delle gare americane, il Gran Premio in terra russa è letteralmente sparito. Cosa è successo? Che fine ha fatto? Scopriamolo. Il nuovo calendario MotoGP 2021: doppio round in Qatar Perché il GP di Russia non è più nel calendario MotoGP? Non sappiamo esattamente cosa ha comportato l’esclusione, ma essa potrebbe dipendere da una sanzione della WADA. L’agenzia mondiale antidoping, infatti, ha punito la Russia bandendola da ogni competizione licenziata WADA fino al 2022, per la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 26 gennaio 2021) Un alone dicirconda il motomondiale. Ma lanon aveva un GP di? Alla prima stesura del calendario 2021, l’appuntamento sul circuito dell’Igora Drive, alle porte di San Pietroburgo, era presente come riserva. Ma l’ultima bozza, quella che ha decretato lo spostamento delle gare americane, il Gran Premio in terra russa è letteralmente sparito. Cosa è successo? Che fine ha fatto? Scopriamolo. Il nuovo calendario2021: doppio round in Qatar Perché il GP dinon è più nel calendario? Non sappiamo esattamente cosa ha comportato l’esclusione, ma essa potrebbe dipendere da una sanzione della WADA. L’agenzia mondiale antidoping, infatti, ha punito labandendola da ogni competizione licenziata WADA fino al 2022, per la ...

Nell'ultima bozza del calendario MotoGP 2021 è stato cancellato l'Igora Drive come circuito di riserva. Possibile un doppio round a Misano.

La MotoGP avrà un nuovo calendario per il 2021. Il Qatar ospiterà due gare, seguito dal rientrante Portogallo. USA e Argentina rinviate ...

