Moda sostenibile | ancora sulla cresta dell’onda

Leggi su iodonna

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno tragico anche per il mercato dellae il 2021 non si prospetta roseo, con la ripresa europea stimata per il secondo trimestre del 2022. Eppure la sostenibilità, insieme alla digitalizzazione, è rimasta in cima alle agende di gruppi e fashion brand: un modo per uscire indenni dalle turbolenze del mercato e rafforzati da valori aggiunti.: le novità guarda le foto La sostenibilità come opportunità In un momento in cui la sopravvivenza dei marchi dipende soprattutto da quanto sono reattivi nel proporsi online, ...