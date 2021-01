Milano: assembrati in un parco, sanzione per 24 minori a Carugate (Di martedì 26 gennaio 2021) Milano, 26 gen. (Adnkronos) - assembrati, seppur con mascherina, 24 minorenni di Carugate (Milano) sono stati sanzionati dai carabinieri per inosservanza della normativa Covid. Ieri, i ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, sono controllati in un parco comunale lungo la S.P. 208, vicino a un centro commerciale. Nel parco comunale a ridosso del locale centro commerciale i militari hanno riscontrato la presenza di 24 minorenni che, sebbene muniti di mascherina protettiva, stavano violando il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, e li hanno sanzionati. Per 12 di essi, residenti in altri Comuni, è scattata l'altra sanzione per spostamenti non consentiti nella cd “zona arancione”. I carabinieri stanno accertando l'eventuale coinvolgimento di alcuni dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021), 26 gen. (Adnkronos) -, seppur con mascherina, 24 minorenni di) sono stati sanzionati dai carabinieri per inosservanza della normativa Covid. Ieri, i ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, sono controllati in uncomunale lungo la S.P. 208, vicino a un centro commerciale. Nelcomunale a ridosso del locale centro commerciale i militari hanno riscontrato la presenza di 24 minorenni che, sebbene muniti di mascherina protettiva, stavano violando il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, e li hanno sanzionati. Per 12 di essi, residenti in altri Comuni, è scattata l'altraper spostamenti non consentiti nella cd “zona arancione”. I carabinieri stanno accertando l'eventuale coinvolgimento di alcuni dei ...

