Le dimissioni di Giuseppe Conte viste dalla stampa straniera (Di martedì 26 gennaio 2021) “La mossa del primo ministro lascia l’Italia in una situazione di incertezza mentre i casi di covid-19 sono ancora tanti”, scrive il New York Times. La cronaca e gli scenari, secondo i quotidiani stranieri. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) “La mossa del primo ministro lascia l’Italia in una situazione di incertezza mentre i casi di covid-19 sono ancora tanti”, scrive il New York Times. La cronaca e gli scenari, secondo i quotidiani stranieri. Leggi

LegaSalvini : ++?? FLASH GOVERNO: DOMANI CONTE AL COLLE PER DIMISSIONI ?? ++ ZCZC2350/SXA XPP21025011627_SXA_QBXB B POL S0A QBXB +… - you_trend : ?? Cominciato il Consiglio dei Ministri. Al termine il Premier Giuseppe #Conte si recherà al #Quirinale per le dimis… - ilfoglio_it : +++ Il premier Giuseppe Conte salirà domani al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Anche il Cdm è stato postici… - Martina70001745 : RT @fattoquotidiano: Governo, Giuseppe Conte arriva al Quirinale per rassegnare le dimissioni a Mattarella. Le immagini - ultimenotizie : Il presidente del Consiglio Giuseppe #Conte è arrivato al #Quirinale, dove incontrerà il capo dello Stato Sergio… -