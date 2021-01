Lazio, troppi nomi in libertà per la difesa. Ne basta uno:conferme su Musacchio (Di martedì 26 gennaio 2021) Tanti, troppi nomi in libertà, per la difesa della Lazio. Stranieri su stranieri, quando la scelta è stata ormai fatta. Come raccontato ieri sera da Sportitalia, avanza Mateo Musacchio, in scadenza con il Milan. Ha scavalcato già ieri Todibo, mentre Papastathopoulos aveva scelto l’ingaggio dell’Olympiacos e il sondaggio per Rugani non è andato avanti. Gli altri nomi non avevano motivo di esistere. Musacchio aveva detto no al Parma (che resta forte su Fazio) e pensava di andare in scadenza con il Milan. Ma la Lazio ha fatto la differenza e ormai siamo vicini alla conclusione. Foto: twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 26 gennaio 2021) Tanti,in, per ladella. Stranieri su stranieri, quando la scelta è stata ormai fatta. Come raccontato ieri sera da Sportitalia, avanza Mateo, in scadenza con il Milan. Ha scavalcato già ieri Todibo, mentre Papastathopoulos aveva scelto l’ingaggio dell’Olympiacos e il sondaggio per Rugani non è andato avanti. Gli altrinon avevano motivo di esistere.aveva detto no al Parma (che resta forte su Fazio) e pensava di andare in scadenza con il Milan. Ma laha fatto la differenza e ormai siamo vicini alla conclusione. Foto: twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ndl00 : #Musacchio è passato in pole. #Inzaghi ha chiesto un centrale pronto per la #SerieA. La #Lazio nella notte ha allac… - FlavioPons : @saggiadecisione @Cosimo53086756 @Claudio_Clausi @gigi_trezzi @DAVIDPARENZO @nonelarena @La7tv @Tg3web Secondo il t… - giulioguazzugli : @cjmimun Purtroppo non è il primo....questo è un grande limite della Lazio ! Prende troppi goal da “polli” - Zebratus : @ilciccio67 E alcune partite erano già chiuse, vedi con la Lazio, abbiamo buttato via troppi punti - donnie_darko82 : @omaroliverio2 Abbiamo vinto con la Lazio e il Derby. Con la Roma abbiamo pareggiato 3-3 perché in porta avevamo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio troppi Lazio, troppi nomi in libertà per la difesa. Ne basta uno:conferme su Musacchio alfredopedulla.com Giro di boa della stagione: chi vincerà lo Scudetto?

Il 19° turno di campionato, l'ultimo del girone d'andata, ha offerto spunti di riflessione importanti in relazione alla seconda parte di stagione che ci apprest ...

Stadio – Attenzione ai diffidati

Si tratta di Tomiyasu, Danilo, Svanberg e Schouten che nelle prossime partite dovranno continuare a stare attenti e Mihajlovic dovrà fare scelte anche in base a questa situazione. Nelle ultime partite ...

Il 19° turno di campionato, l'ultimo del girone d'andata, ha offerto spunti di riflessione importanti in relazione alla seconda parte di stagione che ci apprest ...Si tratta di Tomiyasu, Danilo, Svanberg e Schouten che nelle prossime partite dovranno continuare a stare attenti e Mihajlovic dovrà fare scelte anche in base a questa situazione. Nelle ultime partite ...