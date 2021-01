Il grande Gatsby diventa una serie tv sviluppata da Michael Hirst (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il romanzo Il grande Gatsby sarà alla base di una nuova serie televisiva sviluppata da Michael Hirst, creatore di Vikings. Il grande Gatsby, il romanzo scritto da F. Scott Fitzgerald, sarà alla base di una nuova serie tv che è stata ideata da Michael Hirst, già creatore di Vikings. Il progetto, attualmente nelle prime fasi di sviluppo, verrà sviluppato per conto di A+E Studios e ITV Studios America. Michael Hirst sarà autore del pilot della serie tratta da Il grande Gatsby e verrà coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con Michael London di Groundswell Productions. La ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il romanzo Ilsarà alla base di una nuovatelevisivada, creatore di Vikings. Il, il romanzo scritto da F. Scott Fitzgerald, sarà alla base di una nuovatv che è stata ideata da, già creatore di Vikings. Il progetto, attualmente nelle prime fasi di sviluppo, verrà sviluppato per conto di A+E Studios e ITV Studios America.sarà autore del pilot dellatratta da Ile verrà coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione conLondon di Groundswell Productions. La ...

Il romanzo Il grande Gatsby sarà alla base di una nuova serie televisiva sviluppata da Michael Hirst, creatore di Vikings. Il grande Gatsby, il romanzo scritto da F. Scott Fitzgerald, sarà alla base d ...

