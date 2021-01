**Governo: Rosato, ‘Conte? nessun veto ma serve esecutivo più solido’** (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Conte? Noi mai abbiamo messo veti su nessuno. Non lo abbiamo fatto a dicembre, né in aula quando ci siamo astenuti e non lo facciamo neanche adesso”. Lo dice Ettore Rosato di Iv a Rainews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Conte? Noi mai abbiamo messo veti suo. Non lo abbiamo fatto a dicembre, né in aula quando ci siamo astenuti e non lo facciamo neanche adesso”. Lo dice Ettoredi Iv a Rainews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ItaliaViva : I problemi del Governo ci sono e sono molti. Se non ci sarà un confronto sui contenuti, non saremo all'altezza dell… - ItaliaViva : La nostra non è stata una crisi sui posti ma una crisi sulle idee, non per costruire consenso ma per avere chiarezz… - Das90657928 : RT @lucianoghelfi: L'apertura di #Rosato: il governo non aveva più un programma. Se troviamo una sintesi programmatica (#RecoveryPlan e rif… - riktroiani : #Rosato (#ItaliaViva) apre a un #Conteter: 'Era un Governo senza più un programma. Se si trova una sintesi programm… - LietellalietaM : RT @lucianoghelfi: L'apertura di #Rosato: il governo non aveva più un programma. Se troviamo una sintesi programmatica (#RecoveryPlan e rif… -

Questa mattina di martedì 26 gennaio 2021 il governo Conte-bis è terminato, alle ore nove. Il momento peggiore per una crisi di governo. Ed anche durante questa manovra, c’è chi entra, e chi fa spazio ...

