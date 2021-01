Governo, Conte si è dimesso. Mattarella pronto per le consultazioni: tutte le tappe della crisi (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rassegnato le dimissioni da capo del Governo, a fine mattina di oggi 26 gennaio. Lo ha fatto, come da regola, al Quirinale davanti al capo dello Stato, Sergio Mattarella. Esecutivo in carica solo per gli “affari correnti” Il premier ha avuto un colloquio piuttosto rapido, di neppure mezz’ora, col presidente della Repubblica il quale ha accettato le dimissioni. Come da prassi il capo dello Stato ha chiesto al capo del Governo, che l’esecutivo rimanga in carica per il disbrigo degli affari correnti. Da domani pomeriggio, mercoledì 27 gennaio, cominceranno al Quirinale le consultazioni. Conte da Casellati e Fico Conte ha quindi lasciato il Palazzo del Quirinale, dopo mezz’ora dal suo arrivo alle 12. Dopo il ... Leggi su velvetmag (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, ha rassegnato le dimissioni da capo del, a fine mattina di oggi 26 gennaio. Lo ha fatto, come da regola, al Quirinale davanti al capo dello Stato, Sergio. Esecutivo in carica solo per gli “affari correnti” Il premier ha avuto un colloquio piuttosto rapido, di neppure mezz’ora, col presidenteRepubblica il quale ha accettato le dimissioni. Come da prassi il capo dello Stato ha chiesto al capo del, che l’esecutivo rimanga in carica per il disbrigo degli affari correnti. Da domani pomeriggio, mercoledì 27 gennaio, cominceranno al Quirinale leda Casellati e Ficoha quindi lasciato il Palazzo del Quirinale, dopo mezz’ora dal suo arrivo alle 12. Dopo il ...

