“Due mascherine sono meglio di una”: Fauci rilancia sull’utilizzo del dpi. Anzi, raddoppia (Di martedì 26 gennaio 2021) «Due mascherine sono meglio di una»: Anthony Fauci rilancia sull’utilizzo del dpi. Anzi: raddoppia. Da noi lo sosteneva già anni fa un vecchio spot di grande successo che in un inglese alla Sordi versione Nando Mericoni recitava: «Two is meglio che one». Un concetto oggi declinato all’uso della mascherina, rilanciato con toni ben più istituzionali, da Anthony Fauci: lo specialista americano individuato da Donald Trump per guidare la task force presidenziale contro la pandemia. L’immunologo in capo della Casa Bianca oggi è tornato a parlare dell’importanza dell’utilizzo del dispositivo di protezione, sostenendo che sia meglio averne addirittura due. Il tema è al centro di un dibattito ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) «Duedi una»: Anthonydel dpi.. Da noi lo sosteneva già anni fa un vecchio spot di grande successo che in un inglese alla Sordi versione Nando Mericoni recitava: «Two ische one». Un concetto oggi declinato all’uso della mascherina,to con toni ben più istituzionali, da Anthony: lo specialista americano individuato da Donald Trump per guidare la task force presidenziale contro la pandemia. L’immunologo in capo della Casa Bianca oggi è tornato a parlare dell’importanza dell’utilizzo del dispositivo di protezione, sostenendo che siaaverne addirittura due. Il tema è al centro di un dibattito ...

matteosalvinimi : #Arcuri. Un membro del suo staff arrestato per ‘ndrangheta, bandi per mascherine sotto inchiesta, segnalazioni di B… - MauroV1968 : RT @docdrugztore: L’areazione meccanica nelle aule non è, purtroppo, un’alternativa all’uso delle mascherine. Le due cose devono andare ins… - Nclosing123 : RT @docdrugztore: L’areazione meccanica nelle aule non è, purtroppo, un’alternativa all’uso delle mascherine. Le due cose devono andare ins… - SecolodItalia1 : “Due mascherine sono meglio di una”: Fauci rilancia sull’utilizzo del dpi. Anzi, raddoppia - docdrugztore : L’areazione meccanica nelle aule non è, purtroppo, un’alternativa all’uso delle mascherine. Le due cose devono anda… -

Ultime Notizie dalla rete : Due mascherine Abbiamo davvero bisogno/ha senso indossare due mascherine per proteggerci dal Covid? elle.com Saturimetro + termometro + mascherine: kit a 14€ (sconto 60%)

Un saturimetro, un termometro digitale e un pacco con 50 mascherine chirurgiche: con lo sconto del 60%, su Amazon paghi tutto 14€ appena.

Via Sassari – Nel market etnico clienti senza mascherina, multato e chiuso per 5 giorni

Durante i controlli sulle normative anti-covid, gli agenti della Polizia di Stato hanno sanzionato un market etnico di via Sassari. All'interno si - ParmaPress24 ...

Un saturimetro, un termometro digitale e un pacco con 50 mascherine chirurgiche: con lo sconto del 60%, su Amazon paghi tutto 14€ appena.Durante i controlli sulle normative anti-covid, gli agenti della Polizia di Stato hanno sanzionato un market etnico di via Sassari. All'interno si - ParmaPress24 ...