Donna accoltellata a morte in casa | è giallo sull’omicidio

Torna a tingersi di sangue… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Giallo dopo la morte di una signora in casa propria: la signora sarebbe stata accoltellata a morte, ma sono ancora tanti i dubbi nelle indagini ...Una donna è stata uccisa nella sua abitazione ad Orta Nova, in via La Bellarte nel Foggiano. La vittima aveva un taglio alla gola ...