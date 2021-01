Cyberpunk 2077 accoglie i tool di supporto ufficiale alle mod (Di martedì 26 gennaio 2021) Gli strumenti ufficiali di supporto alle mod in Cyberpunk 2077 sono ora disponibili per il download attraverso la pagina ufficiale del gioco. Questi tool continueranno ad essere aggiornati insieme al gioco per garantire la piena compatibilità. Anche senza gli strumenti di modding ufficiali, i modder di tutto il mondo hanno creato alcune impressionanti mod di Cyberpunk 2077 che hanno tentato di risolvere alcuni dei maggiori problemi del gioco, ripristinare il sistema di illuminazione visto nelle demo pre-rilascio, aggiungere compagni permanenti e altro ancora. CD Projekt RED sta attualmente lavorando sodo per risolvere tutti i problemi presenti in Cyberpunk 2077, specialmente sulle console di vecchia generazione. ... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021) Gli strumenti ufficiali dimod insono ora disponibili per il download attraverso la paginadel gioco. Questicontinueranno ad essere aggiornati insieme al gioco per garantire la piena compatibilità. Anche senza gli strumenti di modding ufficiali, i modder di tutto il mondo hanno creato alcune impressionanti mod diche hanno tentato di risolvere alcuni dei maggiori problemi del gioco, ripristinare il sistema di illuminazione visto nelle demo pre-rilascio, aggiungere compagni permanenti e altro ancora. CD Projekt RED sta attualmente lavorando sodo per risolvere tutti i problemi presenti in, specialmente sulle console di vecchia generazione. ...

