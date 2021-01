Crisi in diretta, Conte al Colle per le dimissioni: 30 minuti di colloquio con Mattarella (Di martedì 26 gennaio 2021) Crisi di governo al buio. Il premier Conte salito al Colle alle 12 per rassegnare le dimissioni è stato 30 minuti a colloquio con Mattarella. Una mossa obbligata dopo il fallimento... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 26 gennaio 2021)di governo al buio. Il premiersalito alalle 12 per rassegnare leè stato 30con. Una mossa obbligata dopo il fallimento...

ivanscalfarotto : Alle 18.30 a “Casa Velardi”, per parlare di crisi di governo e dintorni @claudiovelardi Vi aspetto! In diretta da… - Corriere : ??Il premier domani al Colle per dimettersi. M5S: «Il Conte ter per noi l’unica soluzione» - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno, news. #Udc: fuori dai giochi dei Responsabili. Voteremo no a #Bonafede. Gli aggiornamenti in diret… - coldsnow0604 : RT @repubblica: Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è appena arrivato a Palazzo Giustiniani per comunicare le dimissioni al presiden… - bluesky70s : RT @repubblica: Il presidente del Consiglio ha lasciato il Palazzo del Quirinale dove ha consegnato le sue dimissioni nelle mani del presid… -