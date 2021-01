Bolzano. Premio Arge Alp 2021 per l’innovazione digitale e il coronavirus

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 26 gennaio 2021) L’emergenza sanitaria che l’Europa e il mondo hanno sperimentato in questi mesi ha impattato in modo considerevole sul tessuto socio-economico di ciascun Paese e regione. Mentre ci stiamo avviando verso la creazione di una nuova normalità, scaturiscono, con maggior forza che in passato, bisogni relativi alla salute, sicurezza, connettività e, in generale, la necessità di un ripensamento della quotidianità, delle sue relazioni e attività. Alla luce di questo scenario, sino a pochi mesi fa impensato,Alp, presieduta dalla Lombardia, lancia ilAlp dedicato a soluzioni digitali innovative, proposte da giovani inventori/neoimprenditori. “Cerchiamo innovazioni digitali ci aiutino a trovare la via d’uscita dalla crisi, che rafforzino la nostra resilienza sociale ed economica come gruppo sociale organizzato” sottolinea il ...