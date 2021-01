Berlusconi non esclude un governo di unità nazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) «Apprezzo che il presidente del Consiglio abbia preso atto della situazione lasciando intendere di dimettersi. È il capo dello Stato che deve indicare la strada da seguire. Il presidente Mattarella ha l’autorevolezza e l’equilibrio che sono necessari per questo difficile compito», dice in un’intervista al Giornale Silvio Berlusconi. Secondo il leader di Forza Italia, le strade sono due: «Un governo che rappresenti veramente l’unità del Paese oppure restituire la parola agli italiani». Mentre è spinto dall’ala moderata al sì a una coalizione Ursula, la Lega gli promette il Quirinale in caso di voto anticipato. Fratelli d’Italia e Lega vedono le urne come unica soluzione alla crisi. Ma Berlusconi precisa che «noi non chiediamo le elezioni, chiediamo un governo diverso». E «se le elezioni sono l’unica ... Leggi su linkiesta (Di martedì 26 gennaio 2021) «Apprezzo che il presidente del Consiglio abbia preso atto della situazione lasciando intendere di dimettersi. È il capo dello Stato che deve indicare la strada da seguire. Il presidente Mattarella ha l’autorevolezza e l’equilibrio che sono necessari per questo difficile compito», dice in un’intervista al Giornale Silvio. Secondo il leader di Forza Italia, le strade sono due: «Unche rappresenti veramente l’del Paese oppure restituire la parola agli italiani». Mentre è spinto dall’ala moderata al sì a una coalizione Ursula, la Lega gli promette il Quirinale in caso di voto anticipato. Fratelli d’Italia e Lega vedono le urne come unica soluzione alla crisi. Maprecisa che «noi non chiediamo le elezioni, chiediamo undiverso». E «se le elezioni sono l’unica ...

