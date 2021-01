Atalanta, Gomez saluta: “Sono triste e felice, rifarei tutto! Tifosi? Ho un messaggio per loro” (Di martedì 26 gennaio 2021) Papu Gomez-Siviglia, è fatta.Dopo ben 252 partite, 59 gol, 71 assist e tanti importanti traguardi, l'attaccante argentino saluta definitivamente Bergamo e la piazza nerazzurra: questa mattina, infatti, il classe '88 ha raggiunto la Spagna con un volo privato per sottoporsi alle visite mediche di rito, firmare il suo nuovo contratto con il club spagnolo ed iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in Liga (CLICCA PER LEGGERE LA NOTIZIA)Di seguito, le parole del Papu prima della partenza."Sono triste di lasciare questa città dopo tanti anni, ma Sono contento per la nuova avventura. Qualche rimpianto? rifarei tutto quello che ho fatto dal primo giorno in cui Sono arrivato - ha sottolineato l'argentino -.Abbiamo fatto la storia di questa società. Adesso ... Leggi su mediagol (Di martedì 26 gennaio 2021) Papu-Siviglia, è fatta.Dopo ben 252 partite, 59 gol, 71 assist e tanti importanti traguardi, l'attaccante argentinodefinitivamente Bergamo e la piazza nerazzurra: questa mattina, infatti, il classe '88 ha raggiunto la Spagna con un volo privato per sottoporsi alle visite mediche di rito, firmare il suo nuovo contratto con il club spagnolo ed iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in Liga (CLICCA PER LEGGERE LA NOTIZIA)Di seguito, le parole del Papu prima della partenza."di lasciare questa città dopo tanti anni, macontento per la nuova avventura. Qualche rimpianto?tutto quello che ho fatto dal primo giorno in cuiarrivato - ha sottolineato l'argentino -.Abbiamo fatto la storia di questa società. Adesso ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta-#Siviglia: il punto della situazione sulla trattativa per #Gomez - marcoconterio : ?????? #SevillaFC a un passo dal Papu Gomez dell'#Atalanta. A fargli posto è Carlos Fernandez che va alla… - SkySport : Papu Gomez dall'Atalanta al Siviglia, è fatta: il giocatore domani sarà in Spagna - Fran1981sfc : RT @DiMarzio: #Siviglia, il Papu #Gomez è arrivato in Spagna. I primi scatti - fant_chia_amor : RT @Dadodiana8413: Io ho sentito Gomez a Sky e chiaramente ha sibilato un Atalanta merda!! Però potrei anche aver frainteso!! -