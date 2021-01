Aperture | smentite | mezzi sì e retromarce Benvenuti al gran ballo dei Responsabili

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) È un foglio di carta su cui vengono scritti nomi, poi depennati, dopo nuovamente inseriti e spesso ancora cancellati. Funziona così la lista, non troppo lunga, dei ‘’, ora definiti ‘Costruttori’ perché i primi erano coloro che i 5Stelle avevano combattuto in passato e quindi andava cambiato il nome. Alcuni deputati e senatori non stanno subendo ripensamenti nelle ultime ore e confermano di sostenere un eventuale governo Conte ter, altri invece finiscono sotto le luci della ribalta e poi smentiscono. Si parla di 13-14 senatori pronti a far nascere un nuovo esecutivo con a capo il premier dimissionario, altri starebbero valutando. Sta di fatto che, per adesso, i numeri sono fermi a quelli di martedì scorso quando si è votata la fiducia a Palazzo Madama. In Forza Italia iche si sono palesati in Aula sono i due senatori Andrea ...