A che serve il cashback? I numeri di un programma controverso ma di successo (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno particolare e unico sotto tanti punti di vista. Tra le tante novità che ci ha portato una delle più significative è stata l’innegabile accelerazione nell’uso dei pagamenti elettronici da parte degli italiani. In verità, non si tratta di un aspetto di poco conto, soprattutto perché gli italiani sono tradizionalmente poco inclini a farne uso: nell’82% dei casi, infatti, stando ai più recenti dati della Banca Centrale Europea, preferiscono usare il contante. Sul finire dell’anno, poi, il miglioramento di questa statistica è stato ulteriormente incentivato dall’avvio del cashback: una delle principali misure varate dal Governo a trazione PD-5Stelle per agevolare la transizione verso un’economia più digitale, innovativa, semplice e, ovviamente, priva dei contanti e del loro costo. Ma quali sono i numeri della fase sperimentale del ... Leggi su formiche (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno particolare e unico sotto tanti punti di vista. Tra le tante novità che ci ha portato una delle più significative è stata l’innegabile accelerazione nell’uso dei pagamenti elettronici da parte degli italiani. In verità, non si tratta di un aspetto di poco conto, soprattutto perché gli italiani sono tradizionalmente poco inclini a farne uso: nell’82% dei casi, infatti, stando ai più recenti dati della Banca Centrale Europea, preferiscono usare il contante. Sul finire dell’anno, poi, il miglioramento di questa statistica è stato ulteriormente incentivato dall’avvio del: una delle principali misure varate dal Governo a trazione PD-5Stelle per agevolare la transizione verso un’economia più digitale, innovativa, semplice e, ovviamente, priva dei contanti e del loro costo. Ma quali sono idella fase sperimentale del ...

disinformatico : Le gioie della #Brexit. Ora che non ci sono più i vincoli imposti dall'UE, Mastercard alza le commissioni. Per que… - marcodimaio : L’Italia rischia di rimanere fuori dalle #Olimpiadi per mancanza di un decreto che ci adegui ai parametri dello spo… - SusannaCeccardi : Michela Monaco è consigliere comunale a Firenze per la Lega. Una bellissima ragazza, impegnata nel sociale e negli… - MEGVMIST : @enigmii__ sei validissimx, prenditi tutto il tempo che ti serve per capire come ti trovi meglio? - fmonaldi65 : RT @mastrobradipo: #merkel su dipendenza in cui viviamo al livello globale. è ancora più chiaro che dobbiamo scegliere multilateralismo e c… -

Ultime Notizie dalla rete : che serve Cos'è ea cosa serve un piano pandemico | Il Bo Live UniPD Il Bo Live - Università di Padova Crisi di governo e dimissioni Conte. Scoglio Renzi, se salta tutto ipotesi Cartabia o Patuanelli

Crisi di governo al buio. Il premier Conte, salito al Colle alle 12, è stato 30 minuti a colloquio con Mattarella e si è dimesso per poi recarsi dai presidenti di Senato e ...

Il blocco dei pagamenti, importi e limiti dei 90 giorni: così diventa più rischioso lo scoperto in banca

Dal 1° gennaio finire in rosso sul conto è diventato più rischioso. Anche le banche italiane si sono allineate ai nuovi criteri europei stabiliti dalla European Banking Authority (Eba, l'autorità banc ...

Crisi di governo al buio. Il premier Conte, salito al Colle alle 12, è stato 30 minuti a colloquio con Mattarella e si è dimesso per poi recarsi dai presidenti di Senato e ...Dal 1° gennaio finire in rosso sul conto è diventato più rischioso. Anche le banche italiane si sono allineate ai nuovi criteri europei stabiliti dalla European Banking Authority (Eba, l'autorità banc ...