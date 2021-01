Una playlist per te Saghe | emozioni in serie

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Distintive, senza chiacchiere. Funzionano come una carta d identit , un biglietto che visita il ricordo di episodi vissuti nel tempo delle stagioni. Non si tratta di colonne sonore n di mere sigle. ...

piadinara77 : Ecco una playlist per te… DANCE WORKOUT - giulsdoesntknow : @Elisabetta_xoxo è arrivato il momento di mettere una di quelle playlist da bad bitch e usarla cone solonna sonora della tua vita - gorjewe : Mi playlist? Una csoa - holyhwanwoong : @69PRESENT è una playlist bellissima tra l'altro c'è harry ti prego HAHAHAHH - kappalanguage : Inizia la settimana cantando... in #italianoL2! ???? Una playlist di #canzoniitaliane da ascoltare, ballare e canticc… -

Ultime Notizie dalla rete : Una playlist

Gazzetta del Sud

Il mio approccio alla musica degli R.E.M. inizia con il passaggio di Losing My Religion su MTV. Mi catturano all’istante: il video surreale e cupo, la geniale melodia chiusa su sé stessa cantata da un ...Riassumere la carriera di quello che è considerato uno dei più grandi geni del 900 (e, come il riconoscimento del recente Nobel dimostra, non solo in ambito musicale), è forse stata una delle imprese ...