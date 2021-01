Twitch assegna un premio della community a un... bot!

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 25 gennaio 2021)ha commesso un grave errore dando una un account bot, ed è diventato rapidamente il momento più memorabile dell'intera premiazione! Che fosse il fatto che la maggior parte delle persone ha dovuto trascorrere la maggior parte dell'anno in casa o qualcos'altro, il 2020 è stato un anno da record per, con moltissime persone sintonizzate sulla piattaforma. Alla fine dell'anno,ha annunciato che avrebbe tenuto una "cerimonia di partecipazione" a gennaio per riconoscere quegli utenti che hanno fatto di tutto per trasformare il sito nellache conosciamo oggi. A quanto pare, non bisognava nemmeno essere una persona reale per poter beneficiare di un. Leggi altro...