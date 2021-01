Tremo in continuazione Asia Argento straziante dalla Daniele | la madre morta e quell' ultimo gesto | da brividi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il dolore diper la morte della mamma Daria Nicolodi è al centro di Storie italiane, il talk di Rai1 condotto da Eleonora. Dopo aver confessato sabato a Verissimo di essere stata spesso picchiata da bambinamoglie di Dario, la 46enne attrice romana, visibilmente commossa, ha spiegato che nonostante tutto l'assenza della: "Mi mancano i suoi baci, chi ha la mamma non trema. Io ora che non ce l'ho piùdi continuo. Ho imparato grazie a lei a essere a mia volta mamma. I medici mi hanno permesso di abbracciarla un'ultima volta" prima della morte. Un altro lutto ha segnato la, la morte della sorellastra Anna Cerioli, scomparsa in un incidente stradale nel 1994: ...