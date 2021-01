Spese sanitarie, invio dati slitta all’8 febbraio (Di lunedì 25 gennaio 2021) I soggetti tenuti alla trasmissione delle Spese sanitarie avranno più tempo per inviare i dati relativi al 2020. La scadenza è l’8 febbraio. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate in un comunicato. Gli operatori, infatti, rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio, avranno 8 giorni in più per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle Spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2020. L’estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie, anche in considerazione delle criticità tecniche di trasmissione riscontrate nei giorni scorsi. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le Spese sanitarie sostenute nel 2020, da parte di tutti i soggetti ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) I soggetti tenuti alla trasmissione delleavranno più tempo per inviare irelativi al 2020. La scadenza è l’8. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate in un comunicato. Gli operatori, infatti, rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio, avranno 8 giorni in più per l’al Sistema Tessera Sanitaria deirelativi allee ai rimborsi effettuati nel 2020. L’estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie, anche in considerazione delle criticità tecniche di trasmissione riscontrate nei giorni scorsi. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte lesostenute nel 2020, da parte di tutti i soggetti ...

