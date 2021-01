Scuola, in Campania rientrano in classe 180 mila studenti medi. Ma è subito protesta: Vogliamo certezze (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tornano oggi in classe, dopo mesi di didattica a distanza, gli studenti delle scuole medie della Campania. Si tratta di circa 180mila alunni chiamati al rientro in classe, anche se ci sono alcuni comuni che hanno rinviato il ritorno alla didattica in presenza, come Nusco in provincia di Avellino o Teano in provincia di Caserta. Gli studenti delle scuole superiori dovranno invece attendere un’altra settimana: l’ordinanza del presidente della Regione Campania, firmata a seguito di due pronunce della quinta sezione del Tar della Campania, prevede infatti il rientro in classe oggi per le medie e lunedì 1° febbraio per le superiori, lasciando comunque ai sindaci e ai dirigenti scolastici la possibilità di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tornano oggi in, dopo mesi di didattica a distanza, glidelle scuolee della. Si tratta di circa 180alunni chiamati al rientro in, anche se ci sono alcuni comuni che hanno rinviato il ritorno alla didattica in presenza, come Nusco in provincia di Avellino o Teano in provincia di Caserta. Glidelle scuole superiori dovranno invece attendere un’altra settimana: l’ordinanza del presidente della Regione, firmata a seguito di due pronunce della quinta sezione del Tar della, prevede infatti il rientro inoggi per lee e lunedì 1° febbraio per le superiori, lasciando comunque ai sindaci e ai dirigenti scolastici la possibilità di ...

