Sci alpino | che settimana! Kronplatz | Schladming | Garmisch e Chamonix | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di sci2020-2021 prosegue senza soluzioni di continuità e si prepara per un’altra settimana davvero intensa. Si inizia già dalla giornata di oggi con il recupero del superg di Kitz, quindi domani, martedì 26 gennaio si tornerà di nuovo in azione. Le donne saranno di scena sulle nevi italiane diper uno slalom gigante, mentre dal tardo pomeriggio gli uomini se la vedranno tra i pali stretti diper il consueto slalom in notturna. Dopodichè si passerà al weekend. Il comparto femminile sarà di scena in quel diper due prove veloci (discesa e superG) mentre gli uomini si dedicheranno ancora una volta ai pali stretti con addirittura due slalom sulle nevi francesi di. IN TV – Le gare di Kitz,. ...