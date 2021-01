‘San Pio’, processati più di 200 tamponi: 11 i positivi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna nr. 204 tamponi, dei quali nr. 11 risultati positivi. Degli undici positivi, nr. 4 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 7 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna nr. 204, dei quali nr. 11 risultati. Degli undici, nr. 4 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 7 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

nuova_venezia : Solo per la bonifica dell’area di Fusina eliminate 1170 piante. Ci sono anche i casi di Borgo Pezzana e il bosco di… - veneziaradiotv : Lavori nell’area verde tra via Giardino e via San Pio X - Annuccell : RT @FilomenaGallo55: Fai del bene e dimenticalo. A far male pensaci.. San Pio da Pietrelcina - Anubi_Inpw : RT @comunevenezia: #VerdePubblico Lavori di riqualificazione dell'area verde tra via Giardino e via San Pio X ??L'assessore @francescazac… - Christo27341164 : RT @comunevenezia: #VerdePubblico Lavori di riqualificazione dell'area verde tra via Giardino e via San Pio X ??L'assessore @francescazac… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘San Pio’ Finto ospedale, anche gli studenti protestano SanBartolomeo.info :: sanbartolomeani nel mondo