Ritardi e tagli ai vaccini: in Toscana la campagna slitta un mese. Pfizer, la beffa della sesta dose (Di lunedì 25 gennaio 2021) Bezzini: da AstraZeneca sforbiciata del 60%, via agli over 80 da metà febbraio. L'assesore regionale Bezzini: «La drastica riduzione è inaccettabile, ci avevano assicurato la consegna in pochi giorni»

